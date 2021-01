Fiennes e Mulligan gareggiano in bravura

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Maurizio Acerbi La peculiarità de La nave sepolta, che debutterà domani su Netflix, è che ricalca, nel suo dipanarsi, il soggetto del film, ovvero il ritrovamento di due cimiteri anglosassoni medievali La peculiarità de La nave sepolta, che debutterà domani su Netflix, è che ricalca, nel suo dipanarsi, il soggetto del film, ovvero il ritrovamento a Sutton Hoo, vicino a Woodbridge, nel Suffolk, di due cimiteri anglosassoni medievali, risalenti al VI-VII secolo. Durante gli scavi, in particolare, fu rinvenuta una nave funeraria che conteneva con ogni probabilità il corpo di Redwald, sovrano cattolico dell'Anglia orientale, oltre a un numero cospicuo di artefatti, tra i quali un famoso elmo. Il film, diretto da Simon Stone, in un certo senso si muove con i ritmi attenti, ponderati e calibrati di uno scavo, rivelando durante la visione, man mano piccoli tesori, come se ...