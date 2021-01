Festival di Sanremo 2021, Amedeus pronto a dimettersi da direttore artistico (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 rischia seriamente di non farsi. O meglio, potrebbe farsi ugualmente ma senza Amadeus, che nelle ultime ore ha minacciato di abbandonare tutto se non gli verrà consentito di fare il suo Festival col pubblico in sala. Cosa che il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha ribadito non essere possibile, neanche se venissero usati dei figuranti. Il motivo? Le regole valgono per tutti, ha ribadito il Ministro. “Io sono il primo a sperare che l’andamento dei contagi consenta di riaprire al più presto i teatri con le misure di sicurezza necessarie e sto lavorando per questo” ha spiegato in un recente comunicato. E ancora: “Ma le regole vigenti valgono per tutti, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo”. Nel frattempo sembra che Amadeus non intenda fare dietrofront: in caso non gli ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildirischia seriamente di non farsi. O meglio, potrebbe farsi ugualmente ma senza Amadeus, che nelle ultime ore ha minacciato di abbandonare tutto se non gli verrà consentito di fare il suocol pubblico in sala. Cosa che il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha ribadito non essere possibile, neanche se venissero usati dei figuranti. Il motivo? Le regole valgono per tutti, ha ribadito il Ministro. “Io sono il primo a sperare che l’andamento dei contagi consenta di riaprire al più presto i teatri con le misure di sicurezza necessarie e sto lavorando per questo” ha spiegato in un recente comunicato. E ancora: “Ma le regole vigenti valgono per tutti, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo”. Nel frattempo sembra che Amadeus non intenda fare dietrofront: in caso non gli ...

Corriere : «Ibrahimovic razzista, non venga al Festival di Sanremo»: scoppia la polemica sul web - bordomichele : L'ariston di #Sanremo non gode di trattamenti speciali. Le regole sui teatri valgono per tutti. Le minacce di… - FIMI_IT : #BlogFIMI • In una situazione così difficile, il mondo della cultura dovrebbe rimanere unito per promuovere l'obiet… - Noovyis : (Sanremo 2021, Amadeus ribadisce: “Il pubblico deve esserci. Per il Festival l’Ariston è uno studio televisivo”) P… - isabellamisceo : RT @daunasolaparte: Rappresentazione dei 26 cantanti in gara al festival di Sanremo che ogni giorno si alzano leggendo Sanremo si e Sanremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo Sanremo, Amadeus pronto a lasciare il Festival per il nodo dei figuranti Corriere della Sera Festival di Sanremo: caro Sindaco Biancheri, benvenuto tra i comuni mortali

SANREMO - Caro Sindaco si è mai chiesto come vivono tutte le citta d'Italia che non hanno il Festival e il Casino? Sanremo non è diversa dagli altri 233 comuni della Liguria e delle migliaia di comuni ...

Sanremo 2021, a rischio la presenza di Ibrahimovic: “colpa” di Amadeus

Impazzano le indiscrezioni su Sanremo 2021: potrebbe saltare la presenza di Zlatan Ibrahimovic a "causa" di Amadeus.

SANREMO - Caro Sindaco si è mai chiesto come vivono tutte le citta d'Italia che non hanno il Festival e il Casino? Sanremo non è diversa dagli altri 233 comuni della Liguria e delle migliaia di comuni ...Impazzano le indiscrezioni su Sanremo 2021: potrebbe saltare la presenza di Zlatan Ibrahimovic a "causa" di Amadeus.