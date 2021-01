Ferrari | Sainz | Sogno il titolo iridato Piena fiducia nel progetto

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Carlosscalda i motori in vista della stagione di Formula 1 che scatterà il 21 marzo da Melboure. Il pilota spagnolo è sceso in pista fra ieri e oggi a Fiorano guidando laSF71H del ...

SkySportF1 : Ferrari, Carlos Sainz e le immagini dei primi giri sulla Ferrari a Fiorano #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Carlos Sainz, l'analisi dei primi giri sulla Ferrari @mara_sangiorgio #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? I primi giri di Carlos Sainz al volante della Ferrari ?? @mara_sangiorgio #SkyMotori #F1 #Formula1… - FormulaCharles : RT @rymufc77: @wtf1official Mercedes: ???? hamilton ???? de vries Alpine ???? ocon ???? Zhou Aston: ???? vettel ???? stroll Ferrari: ???? sainz ???? lecle… - rymufc77 : @wtf1official Mercedes: ???? hamilton ???? de vries Alpine ???? ocon ???? Zhou Aston: ???? vettel ???? stroll Ferrari: ???? sain… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Sainz

Milano, 28 gennaio 2021 - Carlos Sainz scalda i motori in vista della stagione di Formula 1 che scatterà il 21 marzo da Melboure. Il pilota spagnolo è sceso in pista fra ieri e oggi a Fiorano guidando ...Quest'oggi è toccato a Mick Schumacher scendere in pista a Fiorano alla guida della SF71H. Il tedeschino, che nella nuova stagione esordirà in Formula Uno con il team Haas andando a dividere il box co ...