Farmaco Regen-Cov ‘dimezza il rischio di contrarre il Covid’ La scoperta

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Alfie Borromeo Il cocktail di anticorpi come “vaccino passivo”: ilanticorpale-Cov, sviluppato dall’azienda statunitenseeron Pharmaceuticals, potrebbe ridurre del 50 per cento ildil’infezione da nuovo coronavirus. Questo è quanto emerge da un’analisi resa nota da un comunicato stampa dell’azienda farmaceutica statunitense, condotta dagli esperti del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e dellaeron Pharmaceuticals. “Il nostroanticorpale contro il coronavirus ha impedito a tutti i soggetti coinvolti nello studio di sviluppare una infezione sintomatica – dichiara George Yancopoulos, presidente e direttore scientifico dieron -. Solo dieci persone hanno contratto il ...