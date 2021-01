Facebook, rivoluzione in arrivo: stop alla politica sul social (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Mark Zuckerberg, patron di Facebook, ha reso noto che la piattaforma stringerà le maglie sui gruppi a tema politico, non suggerendoli più agli utenti che utilizzano il social. “Intendiamo mantenere i gruppi civici e politici al di fuori dei suggerimenti per lungo tempo ed espandere questa politica a livello globale”, ha annunciato il fondatore di Facebook in una teleconferenza, come spiega Il Corriere della Sera. Non solo: Zuckerberg ha anche detto che Fb limiterà i contenuti politici nei principali “news feed” degli utenti con il fine di “scoraggiare conversazioni divisive”. La decisione di Zuckerberg giunge a pochi giorni di distanza dalla scelta di Fb di sospendere l’account dell’ex presidente Usa, Donald Trump; sospensione che è stata decretata dopo l’insurrezione di ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Mark Zuckerberg, patron di, ha reso noto che la piattaforma stringerà le maglie sui gruppi a tema politico, non suggerendoli più agli utenti che utilizzano il. “Intendiamo mantenere i gruppi civici e politici al di fuori dei suggerimenti per lungo tempo ed espandere questaa livello globale”, ha annunciato il fondatore diin una teleconferenza, come spiega Il Corriere della Sera. Non solo: Zuckerberg ha anche detto che Fb limiterà i contenuti politici nei principali “news feed” degli utenti con il fine di “scoraggiare conversazioni divisive”. La decisione di Zuckerberg giunge a pochi giorni di distanza dscelta di Fb di sospendere l’account dell’ex presidente Usa, Donald Trump; sospensione che è stata decretata dopo l’insurrezione di ...

