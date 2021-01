Facebook non raccomanderà più agli utenti le pagine di politici o partiti politici (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mark Zuckerberg ha annunciato che . “Abbiamo intenzione di tenere i gruppi civici e politici fuori dalle raccomandazioni nel lungo termine e abbiamo intenzione di espandere questa politica a livello globale”, ha detto Zuckerberg durante una teleconferenza, aggiungendo che Facebook avrebbe anche ridotto il contenuto politico nei feed di notizie principali degli utenti come parte di una spinta “per stemperare il clima e scoraggiare la conversazione divisiva”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mark Zuckerberg ha annunciato che . “Abbiamo intenzione di tenere i gruppi civici efuori dalle raccomandazioni nel lungo termine e abbiamo intenzione di espandere questa politica a livello globale”, ha detto Zuckerberg durante una teleconferenza, aggiungendo cheavrebbe anche ridotto il contenuto politico nei feed di notizie principali deglicome parte di una spinta “per stemperare il clima e scoraggiare la conversazione divisiva”.

