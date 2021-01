Facebook farà fuori la politica in bacheca e decide di nuovo cosa è bene per noi

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Facebook smetterà di suggerire agli utenti gruppi militanti o politici, esattamente come ha fatto a partire da qualche settimana prima delle elezioni statunitensi. In pratica – ha annunciato Mark Zuckerberg presentando la profumata trimestrale del colosso californiano – quella scelta si estende a tutti i mercati in cui il social è operativo. L’obiettivo è far fuori dalle bacheche degli utenti, almeno in parte, contenuti politici ma soprattutto i suggerimenti che conducono a gruppi organizzati intorno a quegli argomenti, «per abbassare la temperatura e scoraggiare conversazioni divisive».