Facebook chiude il 2020 con 29 miliardi di dollari di profitti, in crescita del 58% (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Facebook ha registrato ricavi per 28 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2020, in aumento del 33% sullo stesso periodo 2019, e utili per 11,2 miliardi, pari 3,88 dollari per azione, e in aumento del 53%. La società fondata da Mark Zuckerberg ha così chiuso il 2020 con ricavi pari a 86 miliardi di dollari e utili di 29 miliardi, in rialzo rispettivamente del 22 e del 58%. Gli utenti attivi giornalieri di Facebook sono stati in media 1,84 miliardi a dicembre 2020, con un aumento dell’11% su base annua, mentre gli utenti attivi mensili 2,80 miliardi, in aumento del 12%. I dipendenti della società hanno raggiunto quota 58.604, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha registrato ricavi per 28dinel quarto trimestre, in aumento del 33% sullo stesso periodo 2019, e utili per 11,2, pari 3,88per azione, e in aumento del 53%. La società fondata da Mark Zuckerberg ha così chiuso ilcon ricavi pari a 86die utili di 29, in rialzo rispettivamente del 22 e del 58%. Gli utenti attivi giornalieri disono stati in media 1,84a dicembre, con un aumento dell’11% su base annua, mentre gli utenti attivi mensili 2,80, in aumento del 12%. I dipendenti della società hanno raggiunto quota 58.604, ...

newsfinanza : Facebook chiude il 2020 con 29 miliardi di dollari di profitti, in crescita del 58% - Clezia90039499 : RT @giovangolo: Di Maio: #Conte unico nome. La linea del #M5S è dritta come una spada e chiude la porta per sempre a #Renzi. Bene così. #Av… - giovangolo : Di Maio: #Conte unico nome. La linea del #M5S è dritta come una spada e chiude la porta per sempre a #Renzi. Bene c… - adblues : RT @DynamoCamp: Gennaio si chiude all'insegna dei 'viaggi' di ???????? ?? ????????! Vi aspettiamo questa sera alle 18 con una nuova diretta FACEBOOK… - DynamoCamp : Gennaio si chiude all'insegna dei 'viaggi' di ???????? ?? ????????! Vi aspettiamo questa sera alle 18 con una nuova diretta… -