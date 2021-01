Facebook, altro giro di vite: “Stop ai suggerimenti di gruppi militanti e politici, sono divisivi” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – Zuckerberg rivela l’ennesimo giro di vite riguardo la visualizzazione dei contenuti di Facebook annunciando lo Stop ai suggerimenti di gruppi militanti o politici in tutto il mondo. «Abbiamo smesso di raccomandare gruppi militanti o politici negli Stati Uniti con l’avvicinarsi delle elezioni, e ora intendiamo estendere questa regola a tutti». Lo ha reso noto durante la presentazione dei risultati trimestrali della piattaforma. Lo scopo prefissato è ridurre i contenuti politici nei principali feed di notizie degli utenti «per abbassare la temperatura e scoraggiare conversazioni divisive». Lo riferisce il sito Politico. Facebook cancella i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – Zuckerberg rivela l’ennesimodiriguardo la visualizzazione dei contenuti diannunciando loaidiin tutto il mondo. «Abbiamo smesso di raccomandarenegli Stati Uniti con l’avvicinarsi delle elezioni, e ora intendiamo estendere questa regola a tutti». Lo ha reso noto durante la presentazione dei risultati trimestrali della piattaforma. Lo scopo prefissato è ridurre i contenutinei principali feed di notizie degli utenti «per abbassare la temperatura e scoraggiare conversazioni divisive». Lo riferisce il sito Politico.cancella i ...

