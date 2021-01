F1, Toto Wolff: “Non penso che Lewis Hamilton firmerà per 3 anni, ma l’accordo arriverà presto” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Non penso sarà un triennale, ma arriverà presto”. Toto Wolff è netto sull’argomento più dibattuto a livello di Formula Uno nelle ultime settimane: il rinnovo di Lewis Hamilton in Mercedes. Un argomento che ha fatto versare fiumi di inchiostro alla stampa di mezzo mondo perché, è inutile girarci attorno, a due mesi dal via della stagione, il sette volte campione del mondo è l’unico pilota della griglia senza un contratto in mano. Chi poteva immaginare uno scenario simile? Probabilmente nessuno. Sembrava scontato che il binomio che è andato a riscrivere ogni record della Formula Uno avrebbe impiegato poco tempo a prolungare il proprio accordo ma, come detto, siamo ormai a febbraio e ancora tutto tace. Le ultime dichiarazioni dell’inglese sul suo contratto erano state ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Nonsarà un triennale, ma”.è netto sull’argomento più dibattuto a livello di Formula Uno nelle ultime settimane: il rinnovo diin Mercedes. Un argomento che ha fatto versare fiumi di inchiostro alla stampa di mezzo mondo perché, è inutile girarci attorno, a due mesi dal via della stagione, il sette volte campione del mondo è l’unico pilota della griglia senza un contratto in mano. Chi poteva immaginare uno scenario simile? Probabilmente nessuno. Sembrava scontato che il binomio che è andato a riscrivere ogni record della Formula Uno avrebbe impiegato poco tempo a prolungare il proprio accordo ma, come detto, siamo ormai a febbraio e ancora tutto tace. Le ultime dichiarazioni dell’inglese sul suo contratto erano state ...

