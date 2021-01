F1, Schumacher jr. gira in Ferrari: 'Che belle sensazioni' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mick Schumacher è tornato al volante della Ferrari SF71H, sul circuito di Fiorano, a 120 giorni di distanza dalla prima volta. Il tedesco, che quest'anno gareggerà in F1 con la Haas, era salito per l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mickè tornato al volante dellaSF71H, sul circuito di Fiorano, a 120 giorni di distanza dalla prima volta. Il tedesco, che quest'anno gareggerà in F1 con la Haas, era salito per l'...

Gazzetta_it : Mick Schumacher e Ferrari, bella giornata a Fiorano: “Finalmente si gira, buone sensazioni in vista del 2021”… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Mick Schumacher e Ferrari, bella giornata a Fiorano: “Finalmente si gira, buone sensazioni in vista del 2021” https://t.co… - Ansa_ER : F1, Schumacher jr. gira in Ferrari: 'Che belle sensazioni'. Tedesco prova a Fiorano:'Non vedevo l'ora di tornare al… - zazoomblog : Mick Schumacher e Ferrari bella giornata a Fiorano: Finalmente si gira buone sensazioni in vista del 2021 -… - giornaleradiofm : F1, Schumacher jr. gira in Ferrari: 'Che belle sensazioni': (ANSA) - ROMA, 28 GEN - Mick Schumacher è tornato al vo… -