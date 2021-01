F1, Mick Schumacher in pista con la Ferrari 2018: “Sensazioni fantastiche, giornata positiva” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Finalmente ho provato ancora le fantastiche Sensazioni che solo la guida di una F1 può regalare. Direi che la giornata di oggi è stata indubbiamente positiva. Siamo riusciti a svolgere tutto il programma che avevamo preparato senza nessun tipo di problema, è stato ovviamente molto utile poter percorrere km al volante di una monoposto in vista della stagione. La SF71H è una vettura del 2018, ma il comportamento sulla pista e le Sensazioni che trasmette al pilota sono molto simili a quella di una monoposto attuale. Inoltre, girare a Fiorano è sempre particolare, perché la pista è tecnica e impegnativa. Ho ritrovato con piacere gli ingegneri e i meccanici con i quali avevo già lavorato a settembre, non vedo l’ora di tornare in macchina domani“. Queste ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Finalmente ho provato ancora leche solo la guida di una F1 può regalare. Direi che ladi oggi è stata indubbiamente. Siamo riusciti a svolgere tutto il programma che avevamo preparato senza nessun tipo di problema, è stato ovviamente molto utile poter percorrere km al volante di una monoposto in vista della stagione. La SF71H è una vettura del, ma il comportamento sullae leche trasmette al pilota sono molto simili a quella di una monoposto attuale. Inoltre, girare a Fiorano è sempre particolare, perché laè tecnica e impegnativa. Ho ritrovato con piacere gli ingegneri e i meccanici con i quali avevo già lavorato a settembre, non vedo l’ora di tornare in macchina domani“. Queste ...

