F1, Carlos Sainz: “Sono pronto per l’avventura in Ferrari, sogno il titolo iridato da portare a Maranello” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si è concluso il primo assaggio di mondo Ferrari per Carlos Sainz. Lo spagnolo ex-McLaren, Renault e Toro Rosso, ha svolto i due giorni di lavoro sul circuito di Fiorano (oggi solamente mezza giornata) totalizzando la bellezza di 150 giri con la SF71H, la vettura del 2018. Subito segnali positivi per il pilota nativo di Madrid, che si è rimboccato le maniche per bruciare le tappe nel suo percorso di conoscenza del nuovo team. L’occasione dell’esordio su una vettura con il Cavallino Rampante è risultata l’ideale per rilasciare la sua prima intervista da Ferrarista per il volume Racing Activities, riportata da motorsport.com. Cosa significa per te l’arrivo alla Ferrari? “Quando avevo dieci anni andai al Gran Premio di Spagna a Barcellona ed ebbi la fortuna di incontrare uno dei miei eroi, Michael ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si è concluso il primo assaggio di mondoper. Lo spagnolo ex-McLaren, Renault e Toro Rosso, ha svolto i due giorni di lavoro sul circuito di Fiorano (oggi solamente mezza giornata) totalizzando la bellezza di 150 giri con la SF71H, la vettura del 2018. Subito segnali positivi per il pilota nativo di Madrid, che si è rimboccato le maniche per bruciare le tappe nel suo percorso di conoscenza del nuovo team. L’occasione dell’esordio su una vettura con il Cavallino Rampante è risultata l’ideale per rilasciare la sua prima intervista dasta per il volume Racing Activities, riportata da motorsport.com. Cosa significa per te l’arrivo alla? “Quando avevo dieci anni andai al Gran Premio di Spagna a Barcellona ed ebbi la fortuna di incontrare uno dei miei eroi, Michael ...

