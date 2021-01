F1, 50 giri per Mick Schumacher al volante della Ferrari SF71H a Fiorano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sta per volgere al termine la settimana tutta “Rossa” di Fiorano. La Ferrari quest’oggi, infatti, è stata protagonista con lo spagnolo Carlos Sainz e il tedesco Mick Schumacher al volante della SF71H, ovvero la monoposto del 2018. Giova ricordare che, da regolamento, per i test privati è consentito girare solo con una vettura “datata”. Ebbene, per quanto riguarda Schumi Jr., la prestazione è stata più che discreta. Il tedeschino ha concluso la sua prima mezza giornata al volante della macchina del Cavallino Rampante, girando con un certo agio sul 57”43 e portando a termine un totale di 50 tornate, intervallate da un paio di soste di 30 minuti. Mick ha potuto sfruttare, stando a quanto riportato da Motorsport.com, ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sta per volgere al termine la settimana tutta “Rossa” di. Laquest’oggi, infatti, è stata protagonista con lo spagnolo Carlos Sainz e il tedescoal, ovvero la monoposto del 2018. Giova ricordare che, da regolamento, per i test privati è consentito girare solo con una vettura “datata”. Ebbene, per quanto riguarda Schumi Jr., la prestazione è stata più che discreta. Il tedeschino ha concluso la sua prima mezza giornata almacchina del Cavallino Rampante, girando con un certo agio sul 57”43 e portando a termine un totale di 50 tornate, intervallate da un paio di soste di 30 minuti.ha potuto sfruttare, stando a quanto riportato da Motorsport.com, ...

