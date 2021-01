Europeisti: salta il sostegno di Vitali. Ha cambiato idea nella notte (Di giovedì 28 gennaio 2021) La notte porta consiglio, ed è valso anche per Luigi Vitali. Il Senatore forzista ha ritrattato la sua posizione. Luigi Vitali è un vecchio lupo della politica. Avvocato pugliese, è un forzista della prim’ora. Ha vissuto il berlusconismo dal giorno uno, e certo non poteva rimanere insensibile ad una chiamata del suo Presidente. Vitali ieri si è svegliato di Forza Italia, è andato a dormire Europeista (questo il nome del nuovo contenitore al servizio della maggioranza) e si è svegliato esattamente come ieri mattina. Un Senatore di Forza Italia. nella notte pare che siano arrivate due telefonate. Quella del Cavaliere e quella di Matteo Salvini. Il corteggiamento per Vitali invece arrivava direttamente dal Premier, spesosi in prima persona. Sui ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Laporta consiglio, ed è valso anche per Luigi. Il Senatore forzista ha ritrattato la sua posizione. Luigiè un vecchio lupo della politica. Avvocato pugliese, è un forzista della prim’ora. Ha vissuto il berlusconismo dal giorno uno, e certo non poteva rimanere insensibile ad una chiamata del suo Presidente.ieri si è svegliato di Forza Italia, è andato a dormire Europeista (questo il nome del nuovo contenitore al servizio della maggioranza) e si è svegliato esattamente come ieri mattina. Un Senatore di Forza Italia.pare che siano arrivate due telefonate. Quella del Cavaliere e quella di Matteo Salvini. Il corteggiamento perinvece arrivava direttamente dal Premier, spesosi in prima persona. Sui ...

La notte porta consiglio, ed è valso anche per Luigi Vitali. Il Senatore forzista ha ritrattato la sua posizione.

