Euro 2023 | Under 21 pesca Svezia | Irlanda | Bosnia | Montenegro e Lussemburgo

Si è svolto questa mattina a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 del 2023. L'Italia, testa di serie al sorteggio, è stata inserita nel Gruppo F e dovrà vedersela con i pari età di Svezia, Repubblica d'Irlanda, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Lussemburgo. Le vincenti dei 9 gruppi e la seconda migliore classificata si qualificheranno per la fase finale, che sarà ospitata nell'estate del 2023 da Georgia e Romania, mentre le altre 8 seconde si giocheranno nei play off i restanti 4 pass per l'Europeo. Le qualificazioni si disputeranno da marzo 2021 a giugno 2022, con i play off in calendario nel settembre 2022. Il torneo continentale determinerà anche le nazionali che prenderanno ...

