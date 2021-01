Etiopia, governo contro Economist: “Irragionevole sul Tigray” (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – Il governo dell’Etiopia ha reagito con una lettera aperta a un articolo dell’Economist dedicato al conflitto in corso nel Tigray, contestando al settimanale britannico di aver lanciato “accuse” e “affermazioni irragionevoli” e di aver impiegato un approccio “miope” verso azioni che, invece, le autorità avrebbero attuato per rispondere alla crisi umanitaria.Il governo contesta all’Economist, “dopo aver fatto riferimento a ‘resoconti’, citando ‘inquietudini’ di un certo ‘diplomatico occidentale’, di avere “insistito sul fatto che sia impossibile sapere”.Dopo l’avvio a novembre dell’operazione militare contro il Fronte popolare per la liberazione del Tigray (Tplf) al potere nella regione al confine con l’Eritrea, in molti hanno criticato la decisione di Addis Abeba di bloccare anche le telecomunicazioni e l’ingresso delle organizzazioni umanitarie, rendendo difficile a media e organizzazioni acquisire informazioni e portare aiuti. Secondo le Nazioni Unite, circa 4,5 milioni di persone rischia di non riuscire ad alimentarsi a sufficienza. LA LETTERA Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – Il governo dell’Etiopia ha reagito con una lettera aperta a un articolo dell’Economist dedicato al conflitto in corso nel Tigray, contestando al settimanale britannico di aver lanciato “accuse” e “affermazioni irragionevoli” e di aver impiegato un approccio “miope” verso azioni che, invece, le autorità avrebbero attuato per rispondere alla crisi umanitaria.Il governo contesta all’Economist, “dopo aver fatto riferimento a ‘resoconti’, citando ‘inquietudini’ di un certo ‘diplomatico occidentale’, di avere “insistito sul fatto che sia impossibile sapere”.Dopo l’avvio a novembre dell’operazione militare contro il Fronte popolare per la liberazione del Tigray (Tplf) al potere nella regione al confine con l’Eritrea, in molti hanno criticato la decisione di Addis Abeba di bloccare anche le telecomunicazioni e l’ingresso delle organizzazioni umanitarie, rendendo difficile a media e organizzazioni acquisire informazioni e portare aiuti. Secondo le Nazioni Unite, circa 4,5 milioni di persone rischia di non riuscire ad alimentarsi a sufficienza. LA LETTERA

