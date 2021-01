Ethan Hawke star di The Black Phone, nuovo film diretto da Scott Derrickson (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'attore Ethan Hawke collaborerà nuovamente con il regista Scott Derrickson e Blumhouse per realizzare il film The Black Phone. Ethan Hawke sarà il protagonista di The Black Phone, il nuovo film diretto da Scott Derrickson e prodotto da Blumhouse. Tra l'attore e Jason Blum si arriverà quindi a quota nove progetti realizzati insieme, tra cui anche la recente serie The Good Lord Bird. The Black Phone, di cui non sono stati diffusi i dettagli della trama, sarà scritto da Scott Derrickson in collaborazione con C. Robert Cargill basandosi su un racconto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'attorecollaborerà nuovamente con il registae Blumhouse per realizzare ilThesarà il protagonista di The, ildae prodotto da Blumhouse. Tra l'attore e Jason Blum si arriverà quindi a quota nove progetti realizzati insieme, tra cui anche la recente serie The Good Lord Bird. The, di cui non sono stati diffusi i dettagli della trama, sarà scritto dain collaborazione con C. Robert Cargill basandosi su un racconto ...

L'attore Ethan Hawke collaborerà nuovamente con il regista Scott Derrickson e Blumhouse per realizzare il film The Black Phone. Ethan Hawke sarà il protagonista di The Black Phone, il nuovo film diret ...

