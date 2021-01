Esclusiva | la Reggina insiste per Okwonkwo e pensa allo scambio Crimi-Marcucci Le ultime su Iemmello

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laha preso due attaccanti, Petrelli dal Genoa e soprattutto Montalto dal Bari, ma ne vorrebbe prendere un altro paio. Continua il pressing per, classe 1998 del Bologna, c’è la concorrenza del Cosenza ma laspera di anticipare, ecco perché è in corso un vertice con la dirigenza felsinea per chiudere la trattativa. Ma lanon molla la pista, in attesa di una decisione definitiva, sono interessati anche Frosinone ed Entella. Il club amaranto potrebbe prendere un centrocampista e sta valutando Marco, in forza all’Entella e reduce da un grave infortunio. Impostato unocon. Foto: ok L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.