Esclusiva | Di Carmine al Crotone | è fatta! Nel pomeriggio la firma

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Samuel Didall’Hellas Verona al: la sorpresa che vi avevamo raccontato qualche giorno fa non è più tale, siamo agli accordi totali. Il summit di stamattina tra i due presidenti, Setti e Vrenna, è andato a buon fine. Diandrà in prestito, prima rinnoverà con il Verona fino al 2022 con opzione. Un’operazione completata grazie all’intermediazione di Alessandro Pellegrini. NelDifirmerà il contratto e poi preparerà il viaggio per la Calabria, il club lo vorrebbe già stasera, al massimo l’attaccante arriverà nella giornata di domani. Disoloe niente Spal: accordi totali. Foto: Hellas Verona Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.