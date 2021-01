Esclusiva: Cagliari, è fatta per il ritorno di Deiola (Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ fatta per il ritorno di Alessandro Deiola dallo Spezia al Cagliari. Il centrocampista era andato in Liguria nella sessione estiva, operazione in prestito con diritto di riscatto. Pochi minuti fa è stata raggiunta l’intesa per il rientro a Cagliari, sarà una nuova pedina per il centrocampo di Di Francesco. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) E’per ildi Alessandrodallo Spezia al. Il centrocampista era andato in Liguria nella sessione estiva, operazione in prestito con diritto di riscatto. Pochi minuti fa è stata raggiunta l’intesa per il rientro a, sarà una nuova pedina per il centrocampo di Di Francesco. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

