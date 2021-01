Era il referente italiano di un “cartello” di narcotrafficanti, rintracciato in Ecuador un 59enne di Sarzana (Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Genova nel febbraio 2018, per una pena residua di oltre 10 anni di reclusione Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Genova nel febbraio 2018, per una pena residua di oltre 10 anni di reclusione

La guardia di finanza di Genova ha arrestato in Ecuador un trafficante di droga, di 59 anni di Sarzana (La Spezia). L'uomo deve scontare una condanna definitiva a 10 anni. (ANSA) ...

