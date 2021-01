Epic Games Store ha 160 milioni di giocatori registrati ma Steam rimane un miraggio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Epic Games ha pubblicato una serie di statistiche legate al suo negozio che mostrano una crescita impressionante. Iniziamo dagli utenti attivi mensili che sono passati da 32 milioni nel 2019 a 56 milioni a dicembre 2020. Si tratta di un grande traguardo, ma Epic Games ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere Steam che ha oltre 120 milioni di utenti attivi mensili. Ora ci sono oltre 160 milioni di utenti totali in Epic Games Store: gli utenti attivi giornalieri sono aumentati del 192% a 31,3 milioni, con un picco di 13 milioni di giocatori simultanei nel 2020 (rispetto a sette milioni nel 2019). ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha pubblicato una serie di statistiche legate al suo negozio che mostrano una crescita impressionante. Iniziamo dagli utenti attivi mensili che sono passati da 32nel 2019 a 56a dicembre 2020. Si tratta di un grande traguardo, maha ancora molta strada da fare prima di raggiungereche ha oltre 120di utenti attivi mensili. Ora ci sono oltre 160di utenti totali in: gli utenti attivi giornalieri sono aumentati del 192% a 31,3, con un picco di 13disimultanei nel 2020 (rispetto a settenel 2019). ...

YT_JorgeWillian : @Makevinho vi agora do bot da epic games store no discord, @Makevinho é galactic civilization - PlayTrucos : Epic Games Store raggiunge 160 milioni di utenti, oltre $ 700 milioni - GamingTalker : Epic Games Store, 160 milioni di utenti attivi nel 2020: svelate le funzionalità in arrivo nel 2021… - oOShinobi777Oo : Nuovi GIOCHI GRATIS nell'Epic Games Store - tech_gamingit : Nuovi GIOCHI GRATIS nell'Epic Games Store -