Entro l' estate avremo il vaccino italiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il percorso delReiThera-Spallanzani stava per fermarsi a causa della mancanza di fondi ma Invitalia ha annunciato l'investimento di 82 milioni di euro per finanziare la fase due e tre della sperimentazione. Gran parte dell'investimento ossia 69,3 milioni di euro sarà destinato alle attività di Ricerca&Sviluppo per la validazione e produzione delanti-covid. La restante quota di 11,7 milioni sarà utilizzata per ampliare lo stabilimento di Castel Romano (RM) dove sarà prodotto l'antidoto. Le agevolazioni concesse in conformità alle norme sugli aiuti di Stato ammontano a circa 49 milioni di euro: 41,2 milioni a fondo perduto e 7,8 milioni di finanziamento agevolato. Inoltre Invitalia acquisirà una partecipazione del 30% del capitale della società a seguito di un aumento del capitale di ReitThera. Ma quali ...