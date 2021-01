ENEA e Terna: patto per la rete elettrica (Di giovedì 28 gennaio 2021) Terna ed ENEA insieme per le nuove tecnologie a servizio della rete elettrica: collaborazione su intelligenza artificiale, sensori e IOT per previsione e gestione delle situazioni di criticità ambientale Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ed ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, hanno avviato una collaborazione su attività… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021)edinsieme per le nuove tecnologie a servizio della: collaborazione su intelligenza artificiale, sensori e IOT per previsione e gestione delle situazioni di criticità ambientale, la società che gestisce lanazionale, ed, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, hanno avviato una collaborazione su attività… L'articolo Corriere Nazionale.

gplanet_news : RT @gplanet_news: Rete elettrica, @TernaSpA ed @ENEAOfficial insieme per la sicurezza ambientale @gplanet_news - ENEAOfficial : RT @gplanet_news: Rete elettrica, @TernaSpA ed @ENEAOfficial insieme per la sicurezza ambientale @gplanet_news - gplanet_news : Rete elettrica, @TernaSpA ed @ENEAOfficial insieme per la sicurezza ambientale @gplanet_news -

Ultime Notizie dalla rete : ENEA Terna Quotidiano Energia Quotidiano Energia Legambiente su Enel : il Ministro predisponga scenario alternativo ovvero la dismissione del sito

Legambiente La Spezia: "Le nostre considerazioni sono un misto di indignazione e preoccupazione". "Abbiamo letto nella giornata di ieri le notizie ...

Legambiente su Enel: "Ministro predisponga scenario alternativo: si dismetta il sito"

Abbiamo letto nella giornata di ieri le notizie riguardanti il diniego da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla richiesta di Enel di cessare le attività del gruppo a carbone della centrale ...

Legambiente La Spezia: "Le nostre considerazioni sono un misto di indignazione e preoccupazione". "Abbiamo letto nella giornata di ieri le notizie ...Abbiamo letto nella giornata di ieri le notizie riguardanti il diniego da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla richiesta di Enel di cessare le attività del gruppo a carbone della centrale ...