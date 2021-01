Emozione Sainz | buona la prima in Rosso Leclerc | Non ha bisogno dei miei consigli

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Più di 100 giri a Fiorano per Carlos con la Ferrari del 2018, oggi si replica e c'è anche Mick Schumacher

di Leo Turrini L’augurio più bello è arrivato dal compagno di squadra. "Carlos non ha bisogno dei miei consigli – ha detto Leclerc –. Sa perfettamente cosa fare, è persino più esperto di me. Di sicuro ...Carlos Sainz ha girato a Fiorano con la SF71H col numero 55, per lo spagnolo è stato il debutto assoluto su una monoposto del Cavallino ...