infoitinterno : Emanuele morto sulla Tiburtina, il testimone: 'L'autista è andato al lavoro invece di chiamare il 118' - Notiziedi_it : Emanuele morto sulla Tiburtina, il testimone: “L’autista è andato al lavoro invece di chiamare il 118” - Rifugianima : RT @romatoday: Emanuele morto sulla Tiburtina, il testimone: 'L'autista è andato al lavoro invece di chiamare il 118' - romatoday : Emanuele morto sulla Tiburtina, il testimone: 'L'autista è andato al lavoro invece di chiamare il 118'… - pbarbero1 : RT @claudiovelardi: È morto Emanuele Macaluso, il più moderno dei vecchi padri. Lo adoravo. -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuele morto

RomaToday

Il Giorno della Memoria dura un anno, ogni anno, da svariati anni. Cresce in gennaio, diventato il Mese della Memoria, si ...Un testimone, conducente della RomaTpl, racconta a RomaToday come l'autista del pullman turistico coinvolto nell'incidente stradale su via Tiburtina in cui è morto Lenzoni abbia abbandonato la scena s ...