Eliza e Amelia Spencer | da bimbe all’ombra a bellezze ‘reali’ Chi sono le cugine di William e Harry

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Si chiamano Ladye Lady, sorelle minori di Kitty, modella e influencer e nipoti di Lady Diana. Figlie di quel fratello, il conte Charles, che, al funerale della principessa del Galles nel 1997, pronunciò parole molto forti contro la famiglia reale. “Per noi era semplicemente nostra zia”, hanno rivelato le ragazze, in copertina nel nuovo numero di Tatler. “Vivendo in Sudafrica, quando eravamo piccole non ci rendevamo conto quanto fosse importante Lady D per il mondo”. “Crescendo lo abbiamo capito. Nonostante la distanza, faceva sempre uno sforzo per restare in contatto con noi, sapeva leggere nel cuore dei bambini”, hanno spiegato lediNate nel luglio 1992, le gemelle ...