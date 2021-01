(Di giovedì 28 gennaio 2021) La stagione delprocede spedita, ricca di belle soddisfazioni: nel momento magico di En-Nesyri, che va avanti a forza di triplette, c’era bisogno di una notte di gloria anche per Luuk De Jong. L’olandese si è fatto trovare pronto in Copa, ieri sera, contro il derelitto Valencia: una doppietta dell’ex centravanti del PSV e InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Eibar-Siviglia: formazioni, quote, pronostici. Trasferta scomoda per gli andalusi - 11contro11 : Liga, giornata 20: vincono tutte ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Cadice #CeltaVigo #Eibar… - andreapezzoni87 : #LaLiga, 20^ giornata Oggi Levante-Valladolid h21 Domani Huesca-Villarreal h14 Siviglia-Cadice h16.15 Real Socieda… - 11contro11 : Liga, giornata 19: l'Atletico ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Cadice #CeltaVigo #Eibar… -

Ultime Notizie dalla rete : Eibar Siviglia

Vincono di nuovo Siviglia ed Atletico Madrid, trascinate dai loro bomber. Bene Barcellona e Real Madrid, in coda balzo in avanti ...Sino a quando non compare la definizione ‘ufficiali’ nel titolo della tabella, sono da considerarsi formazioni indicative. Per il Valencia suona tutt’altra musica: i Pipistrelli, nettamente indeboliti ...