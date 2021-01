Ecco perché la Germania invierà una fregata in Estremo Oriente (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il governo tedesco sta valutando l’invio di una nave da guerra in Giappone, a dimostrazione della crescente attenzione rivolta dalla Germania e dalla comunità internazionale alle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Indopacifico. Lo scrive il quotidiano Nikkei, secondo cui una fregata tedesca potrebbe salpare alla volta del Giappone la prossima estate, facendo tappa in Corea del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il governo tedesco sta valutando l’invio di una nave da guerra in Giappone, a dimostrazione della crescente attenzione rivolta dallae dalla comunità internazionale alle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Indopacifico. Lo scrive il quotidiano Nikkei, secondo cui unatedesca potrebbe salpare alla volta del Giappone la prossima estate, facendo tappa in Corea del InsideOver.

NicolaPorro : Secondo un figlio della #Shoah, la #Giornatadellamemoria così concepita, non serve ed è persino dannosa. Ecco perch… - LegaSalvini : I RESPONSABILI? DEVONO ANCORA COMINCIARE E GIÀ LITIGANO!!! MA VERGOGNATEVI! LADY MASTELLA E LA LITE CON GLI EUROPEI… - AlessLongo : I lombardi vittime di problemi noti e ignorati. L'algoritmo per il calcolo dell'RT, che ha affibbiato una zona ross… - tomjoad70 : I termoventilatori da bagno sono tarati per durare una stagione. Ecco perché costano così poco. - NicolaSangiorgi : Mascherine chirurgiche, si possono lavare e riusare: ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Lukaku, l’amore per la madre e la sua infanzia povera (ed ecco perché la frase di Ibra è stata un colpo basso) Corriere della Sera