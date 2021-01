Ecco il trailer di “Escape Room”, dal 28 gennaio su Netflix (Di giovedì 28 gennaio 2021) Escape Room è un film horror del 2019 che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 28 gennaio 2021. Diretto da Adam Robitel, già regista di Insidious – L’ultima chiave e co-sceneggiatore di Paranormal Activity – Dimensione fantasma, il film riprende la struttura di altri horror “a camera chiusa” come le ben più conosciute serie di film Cube e Saw. Mantiene però i toni sul genere thriller senza rientrare nello splatter, facilitando in questo modo la visione ad un pubblico giovane. Escape Room: risolvi l’enigma o muori Da qualche anno c’è febbre di Escape Room. Esistono numerose sale a tema, dall’horror al crime passando per il fantasy. Esiste la variante come gioco da tavola e perfino possibilità di giocare online, soprattutto ora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021)è un film horror del 2019 che sarà disponibile sulla piattaforma streamingdal 282021. Diretto da Adam Robitel, già regista di Insidious – L’ultima chiave e co-sceneggiatore di Paranormal Activity – Dimensione fantasma, il film riprende la struttura di altri horror “a camera chiusa” come le ben più conosciute serie di film Cube e Saw. Mantiene però i toni sul genere thriller senza rientrare nello splatter, facilitando in questo modo la visione ad un pubblico giovane.: risolvi l’enigma o muori Da qualche anno c’è febbre di. Esistono numerose sale a tema, dall’horror al crime passando per il fantasy. Esiste la variante come gioco da tavola e perfino possibilità di giocare online, soprattutto ora ...

