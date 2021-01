È una buona idea fare causa alle case farmaceutiche? Ce lo spiega l’avv. Santa Maria (Di giovedì 28 gennaio 2021) La campagna vaccinale è appena iniziata ma ha già scatenato minacce di azioni legali e schermaglie tra la politica e le case farmaceutiche. La Svezia ha sospeso i pagamenti per i vaccini all’americana Pfizer. L’Unione Europea ha intimato alla britannica AstraZeneca di fornire le dosi prodotte negli stabilimenti inglesi, un primissimo banco di prova delle relazioni tra Bruxelles e Londra dopo la Brexit. Formiche.net ha chiesto lumi all’avvocato Luigi Santa Maria, partner dello studio Greenberg Traurig Santa Maria e già ordinario di diritto internazionale all’Università Statale di Milano. Professore, il governo italiano tramite l’avvocatura dello Stato, ha minacciato di fare causa a Pfizer, che è in ritardo nella ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 gennaio 2021) La campagna vaccinale è appena iniziata ma ha già scatenato minacce di azioni legali e schermaglie tra la politica e le. La Svezia ha sospeso i pagamenti per i vaccini all’americana Pfizer. L’Unione Europea ha intimato alla britannica AstraZeneca di fornire le dosi prodotte negli stabilimenti inglesi, un primissimo banco di prova delle relazioni tra Bruxelles e Londra dopo la Brexit. Formiche.net ha chiesto lumi alocato Luigi, partner dello studio Greenberg Traurige già ordinario di diritto internazionale all’Università Statale di Milano. Professore, il governo italiano tramiteocatura dello Stato, ha minacciato dia Pfizer, che è in ritardo nella ...

Marcozanni86 : Per la 'testa di cavallo' del giorno, segnalo le dichiarazioni del commissario al bilancio Hanh su La Stampa: una b… - mauroberruto : Una vergognosa buona notizia. Dopo 25 mesi, in zona Ciampolillo. #Olimpiadi #Tokyo2020 - luigidimaio : Una buona notizia per il Paese: grazie al Patto per l’Export l’Istat certifica che continuano ad aumentare le espor… - Alessioh_ : Finalmente una buona notizia in questo 2021 - lorypil66 : RT @massimo4951: 3 meravigliose orsette di 3 mesi che cercano casa, si trovano in provincia di Bari, ma x una buona adozione con staffetta… -

Ultime Notizie dalla rete : una buona Sospendere i pedaggi urbani per mesi non è una buona idea: indovinate dove accade Il Fatto Quotidiano È una buona idea fare causa alle case farmaceutiche? Ce lo spiega l’avv. Santa Maria

il professor Santa Maria svela un dettaglio sul titolo Pfizer in borsa che avrebbe dovuto far presagire qualche problema nella distribuzione ...

Consultazioni: Autonomie, 'bene Conte ter con maggioranza europeista'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il Gruppo delle Autonomie del Senato è pronto a sostenere "una formazione di governo fortemente europeista" con "una preferenza per un eventuale Conte ter, perchè abbiamo f ...

il professor Santa Maria svela un dettaglio sul titolo Pfizer in borsa che avrebbe dovuto far presagire qualche problema nella distribuzione ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il Gruppo delle Autonomie del Senato è pronto a sostenere "una formazione di governo fortemente europeista" con "una preferenza per un eventuale Conte ter, perchè abbiamo f ...