«È razzista»: ora Ibra rischia anche Sanremo. Ma Amadeus ha un asso nella manica (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – Potrebbe aggravarsi ulteriormente la posizione di Zlatan Ibrahimovic a causa della rissa con Romelu Lukaku, avvenuta martedì sera durante il derby di Coppa Italia. Lo scandalo, che ha avuto eco internazionale, riguarda in particolare le parole provocatorie che Ibra ha rivolto al centravanti interista: «Go do your voodoo shit, you little donkey», e cioè «va a fare i tuoi riti vudù di me*da, piccolo asino». In sostanza, l’accusa che è montata sulla rete è quella di «razzismo», viste le origini congolesi di Lukaku. Ma non si tratta solo di sport: ora Ibra rischia di saltare anche Sanremo, dove era prevista la sua presenza nel ruolo di co-conduttore.«Niente Ibra a Sanremo»: il Codacons diffida la RaiLa bufera che si è scatenata sul web si è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – Potrebbe aggravarsi ulteriormente la posizione di Zlatanhimovic a causa della rissa con Romelu Lukaku, avvenuta martedì sera durante il derby di Coppa Italia. Lo scandalo, che ha avuto eco internazionale, riguarda in particolare le parole provocatorie cheha rivolto al centravanti interista: «Go do your voodoo shit, you little donkey», e cioè «va a fare i tuoi riti vudù di me*da, piccolo asino». In sostanza, l’accusa che è montata sulla rete è quella di «razzismo», viste le origini congolesi di Lukaku. Ma non si tratta solo di sport: oradi saltare, dove era prevista la sua presenza nel ruolo di co-conduttore.«Niente»: il Codacons diffida la RaiLa bufera che si è scatenata sul web si è ...

AndreaBonacalza : RT @salda__: Chissà perché non si trovano tweet - sugli ululati razzisti a Koulibaly - da parte delle grandi firme nerazzurre dei giornalon… - finallyE_ : RT @FrancescoRe200: @PandArancio @NandoPiscopo1 @Ibrielimovic Genio ora mi spieghi una cosa, perché Lukaku non ha dato del razzista ad Ibra… - macho_morandi : RT @FrancescoRe200: @PandArancio @NandoPiscopo1 @Ibrielimovic Genio ora mi spieghi una cosa, perché Lukaku non ha dato del razzista ad Ibra… - outsider1899 : RT @salda__: Chissà perché non si trovano tweet - sugli ululati razzisti a Koulibaly - da parte delle grandi firme nerazzurre dei giornalon… - ormal1969 : @MaxBambi7 ma secondo voi la società non è d'accordo sul come muoversi con Ibra e il suo staff? tranquilli che sann… -