Dzeko spera nel ritorno a Manchester: tentativo per lasciare Roma (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma - Una tentazione tecnica, un'emozione nostalgica. Edin Dzeko al Manchester City, sei anni dopo. Il procuratore Alessandro Lucci si è messo all'opera per portare a termine questo affare di mercato. Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021)- Una tentazione tecnica, un'emozione nostalgica. EdinalCity, sei anni dopo. Il procuratore Alessandro Lucci si è messo all'opera per portare a termine questo affare di mercato.

La Premier League è l'unica speranza per il bosniaco Dzeko al Manchester City sei anni dopo. Il suo procuratore, Alessandro Lucci, si è messo all'opera per portare a terminare questo affare anche se n ...

