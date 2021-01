Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti puntata di giovedì 28 gennaio su Rete 4

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 28 gennaio 2021)del programma in onda282021 su4. Ospite Giorgia Meloni282021 tornerà in onda l’appuntamento settimanale con il talk politico e d’attualità di4mche andrà in onda alle 21:25. Al timone del programma d’informazione ci sarà, come sempre, Paolo Del Debbio. Al centro dellasi cercherà di rispondere alle domande: nascerà il Conte Ter? Ci sarà un nuovo premier o si andrà alle elezioni? In studio ci sarà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Gli altri argomenti delladi282021 Con la leader di ...