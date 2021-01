Dove vedere Napoli-Spezia il 28 gennaio, diretta streaming Coppa Italia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per i quarti di finale di Coppa Italia si prospetta questa sera 28 gennaio la sfida Napoli-Spezia allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Vi state chiedendo Dove vedere la partita? Il match è previsto per le ore 21, e sarà visibile in chiaro su Rai 2 (in HD al canale 502 del digitale terrestre). Allo stesso modo, la diretta streaming di Napoli-Spezia potrà essere seguita da PC, iPhone e dispositivi Android attraverso il servizio RaiPlay. Gli azzurri cercheranno il riscatto a tutti i costi dopo il brutto KO del Bentegodi contro il Verona di Juric (3-1). I precedenti recenti in campionato danno ragione ai liguri, che ebbero la meglio, sempre in trasferta: dopo essere passati in vantaggio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per i quarti di finale disi prospetta questa sera 28la sfidaallo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Vi state chiedendola partita? Il match è previsto per le ore 21, e sarà visibile in chiaro su Rai 2 (in HD al canale 502 del digitale terrestre). Allo stesso modo, ladipotrà essere seguita da PC, iPhone e dispositivi Android attraverso il servizio RaiPlay. Gli azzurri cercheranno il riscatto a tutti i costi dopo il brutto KO del Bentegodi contro il Verona di Juric (3-1). I precedenti recenti in campionato danno ragione ai liguri, che ebbero la meglio, sempre in trasferta: dopo essere passati in vantaggio ...

