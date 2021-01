Donatella Rettore ospite di Diaco: “Ho scoperto tardi la sessualità” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Donatella Rettore, ospite nel salotto di Ti Sento, ha raccontato la sua infanzia, la scoperta dell’amore, l’intervento e tanto altro Nel salotto di Ti Sento, il nuovo programma di Pierluigi Diaco (in onda su Rai 2 il martedì in seconda serata), Donatella Rettore si è lasciata andare ad una lunga intervista. “Non facevo finta di fare la casta” La popstar ha dichiarato di aver scoperto tardi la sessualità: “A 22 anni venivo da un Veneto che non è come quello di oggi, era un veneto bianco, era un Veneto che la donna non si deve toccare neanche con un fiore. Cioè proprio dovevi essere illibata… Non facevo finta di fare la casta, ero una brava ragazza“. Ma la rivelazione non è stata questa, bensì il suo amore per una star della ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021)nel salotto di Ti Sento, ha raccontato la sua infanzia, la scoperta dell’amore, l’intervento e tanto altro Nel salotto di Ti Sento, il nuovo programma di Pierluigi(in onda su Rai 2 il martedì in seconda serata),si è lasciata andare ad una lunga intervista. “Non facevo finta di fare la casta” La popstar ha dichiarato di averla: “A 22 anni venivo da un Veneto che non è come quello di oggi, era un veneto bianco, era un Veneto che la donna non si deve toccare neanche con un fiore. Cioè proprio dovevi essere illibata… Non facevo finta di fare la casta, ero una brava ragazza“. Ma la rivelazione non è stata questa, bensì il suo amore per una star della ...

sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - Usocamay Musicamay - llevaqueltweet : HMU if you listen to Vasco Rossi, Antonello Venditti, Loredana Bertè, Giuni Russo, Donatella Rettore, Amedeo Minghi, Al bano e Romina - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Donatella Rettore - Splendido Splendente - radiocalabriafm : DONATELLA RETTORE - DONATELLA (MP3) - chosmia : una ragazza mi ha detto che al DAMS ha studiato donatella rettore quando cazzo arriva questo momento dio cristo -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella Rettore Donatella Rettore, l'amore per Claudio e la malattia: carriera e vita privata della cantante Corriere dell'Umbria Donatella Rettore a “Ti Sento”, nuovo programma di Pierluigi Diaco: «Ero innamorata invano di Elton John»

Donatella Rettore, la popstar veneta ha confessato al programma Ti Sento di essere stata innamorata del grande Elton John.

Donatella Rettore e l’intervista da Diaco: “Ho scoperto tardi la sessualità. All’epoca in Veneto…”

Intervistata da Pierluigi Diaco, ospite nel salotto di Ti Sento, Donatella Rettore ha raccontato di aver scoperto tardi la sessualità: “22 anni. Io venivo da un Veneto che non è come quello di oggi, e ...

Donatella Rettore, la popstar veneta ha confessato al programma Ti Sento di essere stata innamorata del grande Elton John.Intervistata da Pierluigi Diaco, ospite nel salotto di Ti Sento, Donatella Rettore ha raccontato di aver scoperto tardi la sessualità: “22 anni. Io venivo da un Veneto che non è come quello di oggi, e ...