«Donald Trump si comporta come il leader di una setta che lo venera» (Di giovedì 28 gennaio 2021) «La sua retorica eccita gli animi, richiede fedeltà e punisce gli sleali. Non si era mai visto qualcosa di simile nel nostro Paese». Parla Janja Lalich, fondatrice del Center for Research on Influence and ControlL'empatia di Biden contro la rabbia di Trump: cosa ci dice il discorso sul nuovo presidente " I gruppi neonazisti negli Stati Uniti hanno fatto molti più attentati dei terroristi islamici " L'obiettivo dei primi cento giorni di Joe Biden: cancellare i danni di Donald Trump" La liturgia dell'impotenza" Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 28 gennaio 2021) «La sua retorica eccita gli animi, richiede fedeltà e punisce gli sleali. Non si era mai visto qualcosa di simile nel nostro Paese». Parla Janja Lalich, fondatrice del Center for Research on Influence and ControlL'empatia di Biden contro la rabbia di: cosa ci dice il discorso sul nuovo presidente " I gruppi neonazisti negli Stati Uniti hanno fatto molti più attentati dei terroristi islamici " L'obiettivo dei primi cento giorni di Joe Biden: cancellare i danni di" La liturgia dell'impotenza"

VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - espressonline : «Donald Trump si comporta come il leader di una setta che lo venera» - rulajebreal : Nel giorno dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, Bruxelles condanna l'attacco terroristico al Congresso… - Mariang47614228 : RT @sabrina__sf: Il Ministero rifiuta 10mila dosi monoclonari 'gratis' per la cura del Covid-19, prodotti in Italia a Latina. Il farmaco è… - QPeriscopica : RT @Asiablog_it: ??#USA ???? Le affermazioni false o fuorvianti di Donald #Trump ammontano a 30.573 in 4 anni di presidenza. Ha tenuto il con… -