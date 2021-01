Domani il monitoraggio dell’Iss | quali regioni potrebbero cambiare colore da domenica

Leggi su yeslife

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo ilsettimanale, in programma, alcunevariare il loro, come stabilito dal Governo per limitare la diffusione del Covid-19.è previsto il consuetosettimanale dell’Istituto Superiore di Sanità in merito all’andamento della curva epidemiologica nel nostro Paese. Gli esperti prenderanno in considerazioni i dati e, in base L'articolo proviene da YesLife.it.