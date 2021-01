Dissesto idrogeologico, Pellegrino: “La pulizia del fiume Tanagro rientri negli interventi urgenti” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVallo di Diano (Sa) – “Ora basta. È necessario intervenire con la massima urgenza per effettuare i lavori di pulizia dell’alveo del fiume Tanagro e metterne in sicurezza gli argini danneggiati dal maltempo e dalle esondazioni per evitare danni alle popolazioni locali”. Non usa mezzi termini il consigliere regionale di Italia Viva ed ex sindaco di Sassano, il medico Tommaso Pellegrino, all’indomani dei danni provocati alle comunità valdianesi che vivono nelle vicinanze del fiume Tanagro che, a causa dell’esondazione del fiume, si sono viste costrette ad abbandonare depositi agricoli e abitazioni che sono state raggiunte e allagate dall’acqua. Dissesto idrogeologico che mette a repentaglio intere comunità, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVallo di Diano (Sa) – “Ora basta. È necessario intervenire con la massima urgenza per effettuare i lavori didell’alveo dele metterne in sicurezza gli argini danneggiati dal maltempo e dalle esondazioni per evitare danni alle popolazioni locali”. Non usa mezzi termini il consigliere regionale di Italia Viva ed ex sindaco di Sassano, il medico Tommaso, all’indomani dei danni provocati alle comunità valdianesi che vivono nelle vicinanze delche, a causa dell’esondazione del, si sono viste costrette ad abbandonare depositi agricoli e abitazioni che sono state raggiunte e allagate dall’acqua.che mette a repentaglio intere comunità, ...

Dissesto idrogeologico che mette a repentaglio intere comunità, causato anche dall’assenza di manutenzione e pulizia degli argini e dell’alveo dei fiumi. Manutenzione per la pulizia dei fiumi, sulla ...

“Ancora una volta – sottolinea Pellegrino – dobbiamo constatare come il fiume Tanagro versi in uno stato di abbandono, aggravato da un’irrazionale e incomprensibile burocrazia che non consente la corr ...

