Disney plus | film e serie in uscita a febbraio 2021

A febbraio su Disney+ arrivano tante novità. Prima di tutto, approda sulla rete streaming di casa Topolino la piattaforma Star, che con sé porta i contenuti di Hulu e altre produzioni originali, come le serie Big Sky e Love, Victor. Questo significa, ovviamente, un ampliamento dei contenuti, pronti per abbracciare un pubblico più ampio, compresi gli adulti. A proposito di serie tv, a febbraio approdano così tanti titoli cult, da rimanere senza parole. Qualche esempio? 24, che compie 20 anni nel 2021, ma anche Lost, I Simpson, I Griffin, Desperate Housewives, e molte altre. Non va dimenticato, inoltre, che continua la serie Wandavision, con nuovi episodi. E i film? Niente paura, perché la programmazione del mese è molto ricca anche dal punto di vista ...

