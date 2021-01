Disney +: lancia Star: nel catalogo tanti film e serie tv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il lancio il 23 febbraio Il 23 febbraio Disney+ lancia Star, il suo nuovo brand di intrattenimento generale presente all’interno della piattaforma streaming, che aggiungerà al catalogo serie TV, film e Original in continua espansione. Con 42serie TV, 249film e 5Star Original esclusivi presenti in Italia al lancio, ogni mese verranno aggiuntial servizio nuovi titoli dagli Studios creativi Disney, tra cui Disney Television Studios (20th Television eABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e molti altri. In Italia, tra i titoli in streaming disponibili su Disney+ ci saranno il thriller poliziesco Big Sky, creato dal narratore visionario David E. Kelley (Big Little ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il lancio il 23 febbraio Il 23 febbraio, il suo nuovo brand di intrattenimento generale presente all’interno della piattaforma streaming, che aggiungerà alTV,e Original in continua espansione. Con 42TV, 249e 5Original esclusivi presenti in Italia al lancio, ogni mese verranno aggiuntial servizio nuovi titoli dagli Studios creativi, tra cuiTelevision Studios (20th Television eABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e molti altri. In Italia, tra i titoli in streaming disponibili su+ ci saranno il thriller poliziesco Big Sky, creato dal narratore visionario David E. Kelley (Big Little ...

