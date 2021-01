Diritti tv Serie A, De Siervo: «Dazn punta a sostituire Sky. Amazon? Può rientrare» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato alla fine dell’assemblea di Lega: le sue parole Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato alla fine dell’assemblea di Lega. Queste le sue parole riportate da TMW. «Sapete tutti che oggi abbiamo le buste relative ai pacchetti 1 e 2. L’assemblea di oggi ha dato mandato al sottoscritto e a una commissione ristretta nella trattativa privata, per il giorno 5 di febbraio in una nuova formula per tutto l’arco della giornata, in un hotel dove la commissione incontrerà tutti i soggetti che inviteremo a questa fase finale. Alla fine di questa giornata, il notaio Calafiori riceverà l’offerta migliorativa che verrà portata in cassaforte fino all’8 in cui in una assemblea verranno aperte. A quel punto si deciderà se assegnare i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luigi De, amministratore delegato dellaA, ha parlato alla fine dell’assemblea di Lega: le sue parole Luigi De, amministratore delegato dellaA, ha parlato alla fine dell’assemblea di Lega. Queste le sue parole riportate da TMW. «Sapete tutti che oggi abbiamo le buste relative ai pacchetti 1 e 2. L’assemblea di oggi ha dato mandato al sottoscritto e a una commissione ristretta nella trattativa privata, per il giorno 5 di febbraio in una nuova formula per tutto l’arco della giornata, in un hotel dove la commissione incontrerà tutti i soggetti che inviteremo a questa fase finale. Alla fine di questa giornata, il notaio Calafiori riceverà l’offerta migliorativa che verrà portata in cassaforte fino all’8 in cui in una assemblea verranno aperte. A quel punto si deciderà se assegnare i ...

