Diritti tv Serie A, De Siervo: "Amazon? Pone al centro il marketing, noi il prodotto" (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Amazon? Non è successo nulla di diverso di quanto avessimo previsto, Amazon pensava a un modello simile al campionato inglese. Ma non abbiamo voluto modificare il nostro approccio al mercato, per non stravolgere le abitudini dei nostri tifosi nella struttura del campionato". Sono queste le parole di Luigi De Siervo, ad della Lega A, nel corso di una conferenza stampa online dopo l'assemblea odierna sui Diritti tv. "Inoltre la politica di prezzi di Amazon Pone al centro più il marketing che il prodotto. Quindi visto che noi valorizzeremo maggiormente il prodotto, si è fatto una scelta strategica diversa. Tenendo conto del livello di investimenti in Italia, Amazon ha deciso di investire il suo budget ...

