Diritti tv Serie A 2021-2024, trattative private con broadcaster che hanno presentato offerta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo quanto apprende l'Ansa, la Lega gestirà con trattative private l'assegnazione dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. La governance ha aperto le buste e le offerte non sono state in linea con la richiesta iniziale. Per questo motivo, l'ad Luigi De Siervo procederà a negoziazioni con i singoli broadcaster che hanno presentato un'offerta, a cominciare da Dazn che pare abbia messo sul piatto cifre superiori rispetto a Sky. I presidenti non sono entrati a conoscenza di chi ha offerto e di quali siano le cifre, ma la decisione è stata quella di procedere con le trattative private.

