Diritti tv, per il prossimo triennio solo due nomi (per ora): Dazn sfida Sky, Amazon non si presenta. Sullo sfondo il canale della Lega (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aperte le buste, la Serie A ha scoperto che dentro non c'era poi molto: per trasmettere il calcio in tv ci sono le solite offerte di Sky (basse) e Dazn (più interessanti), più Discovery (cioè Eurosport) che ad ogni tornata senza troppe ambizioni ribadisce la sua presenza simbolica. Siamo ancora lontani dal miliardo a stagione che serve ai presidenti, ma questo non è una sorpresa, perché al primo giro d'asta era difficile andasse diversamente. La notizia, semmai, è che la tanto attesa, chiacchierata, evocata rivoluzione di Amazon non c'è stata: il colosso di Bezos non si è nemmeno presentato. Questo significa che per il momento la Serie A interessa a soli tre operatori della comunicazione. Pochini, a dire il vero. Ma il mercato è quello che è, e il campionato italiano (vecchio, con i soliti problemi di sempre e ora pure ...

