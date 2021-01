Dimentica la strada di casa e si perde vagando per Roma: anziano salvato dalla Polizia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aveva Dimenticato la strada di casa e stava vagando per le strade della Capitale, quando gli agenti del Commissariato Trastevere si sono accorti di lui, un anziano signore di 86 anni. Gli agenti vedendolo girovagare, tra i vicoli di Trastevere, gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto. Non sapendo fornire né indirizzo, né il proprio nome, i poliziotti lo hanno fatto parlare e piano piano, guadagnandosi la sua fiducia, hanno scoperto il suo numero di telefono e l’indirizzo di casa. Dopo averlo riaccompagnato a casa, l’86enne è stato affidato alle cure della moglie che ha potuto finalmente riabbracciare. Leggi anche: Roma, nonnina e badante intrappolate nell’appartamento in fiamme: salvate dalla Polizia e dai Vigili ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Avevato ladie stavaper le strade della Capitale, quando gli agenti del Commissariato Trastevere si sono accorti di lui, unsignore di 86 anni. Gli agenti vedendolo girovagare, tra i vicoli di Trastevere, gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto. Non sapendo fornire né indirizzo, né il proprio nome, i poliziotti lo hanno fatto parlare e piano piano, guadagnandosi la sua fiducia, hanno scoperto il suo numero di telefono e l’indirizzo di. Dopo averlo riaccompagnato a, l’86enne è stato affidato alle cure della moglie che ha potuto finalmente riabbracciare. Leggi anche:, nonnina e badante intrappolate nell’appartamento in fiamme: salvatee dai Vigili ...

