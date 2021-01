Diletta Leotta | chi è Ambra Manola | la sorella maggiore della conduttrice sportiva

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Chi è e cosa fa nella vita, lafamosissimanonché volto televisivo,. Tutto sulladel volto dello sport italiano, recentemente finita nel mirino dei paparazzi per il presunto flirt con l’attore Can Yaman. Chi è, ladi(33 anni), a differenza, sembra non amare particolarmente la luce dei riflettori. Di lei, per l’appunto si sa ben poco. Sposata e già madre di 4 bimbe, lavora come architetto nella sua città natale, Catania. ...