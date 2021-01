Diletta Leotta-Can Yaman | arriva il commento dell’ex Daniele Scardina – FOTO

Leggi su inews24

(Di giovedì 28 gennaio 2021)-Can: in queste oreilsulla propria pagina Instagram. In queste ore continua a tenere banco il probabile flirt trae Can. La splendida conduttrice televisiva di DAZN e il bellissimo attore turco sono stati beccati già due volte insieme a Roma e adesso in L'articolo proviene da Inews.it.