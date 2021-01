Didattica a Distanza | Una Docente Chiede Scusa Agli Studenti | vi ho Trattato Come Pratiche da Smaltire

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sara Bartolomeo, un’insegnante di di storia e filosofia al liceo linguistico Federigo Enriquez di Ostia, pubblica un post su Facebook e sicon i propri. Ladichiara: “Tutto è iniziato questa mattina, quando dopo un ora di spiegazione in DaD, una delle mie alunne (per dovere di cronaca specifico che è una

PicenoTime : Coronavirus, mobilitazione nazionale studentesca contro la didattica a distanza - CyberSecurityN8 : RT @CorInnovazione: La quantità di informazioni e minacce online sono aumentate con lo #smartworking e la didattica a distanza #CyberSecuri… - matteogavioli87 : RT @CorInnovazione: La quantità di informazioni e minacce online sono aumentate con lo #smartworking e la didattica a distanza #CyberSecuri… - immediatonet : ?? Covid e scuola, il Comune di #Foggia dona schede dati per la didattica a distanza in favore delle famiglie con di… - paoloigna1 : RT @NicoEsp72: I fondi raccolti con la campagna #fantasticaroutine di @UNHCRItalia saranno destinati alla costruzione di scuole e spazi did… -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica Distanza

"Al vaglio dell'amministrazione altre iniziative finalizzate ad erogare nuovi contributi in favore delle scuole foggiane per supportarle nelle spese sostenute per la dal" ...L'Istituto Comprensivo E. De Filippo di Sant'Egidio di Monte Albino avvisa gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed il personale insegnante dei Plessi di S. Lorenzo e Corbara che ...